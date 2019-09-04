Antik kentten götürdükleri eserleri duvar yapımında kullandılar!

04.09.2019 15:30

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Beyazıt Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin evlerin duvarlarında kullanıldığını açıkladı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Beyazıt, Tabea Antik Kenti'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü kentte, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"TEK TEK GEZİP TOPLAYACAĞIZ"

Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt, "Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak. Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız. Sokak sokak gezdik. Tespit ettiğimiz taşları tutanaklar karşılığında alarak antik kente taşımaya başladık."

Kaynak: AA