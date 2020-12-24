Antarktika'dan kopan dev buzdağı Güney Georgia adasına çarpma yolunda
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Antarktika'dan kopan dev buzdağı Güney Georgia adasına çarpma yolunda

24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:47

Singapur ve Lüksemburg'dan daha büyük olduğu belirtilen A-68a adlı buzdağı 2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından ayrıldığından beri kuzeye doğru yüzüyor.

Singapur ve Lüksemburg'dan daha büyük olduğu belirtilen A-68a adlı buzdağı 2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından ayrıldığından beri kuzeye doğru yüzüyor. Bilim insanları, buzdağı, Güney Georgia adasında karaya oturursa penguenlerin ve deniz canlılarının büyük zarar görmesinden endişe ediyor.

Antarktika'dan kopan dev buzdağı Güney Georgia adasına çarpma yolunda

Kaynak: DailyMotion.com

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