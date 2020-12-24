Antarktika'dan kopan dev buzdağı Güney Georgia adasına çarpma yolunda

Singapur ve Lüksemburg'dan daha büyük olduğu belirtilen A-68a adlı buzdağı 2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından ayrıldığından beri kuzeye doğru yüzüyor.

Singapur ve Lüksemburg'dan daha büyük olduğu belirtilen A-68a adlı buzdağı 2017 yılında Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından ayrıldığından beri kuzeye doğru yüzüyor. Bilim insanları, buzdağı, Güney Georgia adasında karaya oturursa penguenlerin ve deniz canlılarının büyük zarar görmesinden endişe ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com