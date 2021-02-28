Antalya'nın tropik meyveleri tek sepette

Muz artık bölgede yerli bir tür olacak kadar yaygın ancak onlar muzun yanında mango, papaya, ejder meyvesi, passiflora (çarkıfelek), carambola (yıldız meyvesi), black sapote (çikolata meyvesi), pomelo, altın çilek, pepino, litchi, mangosteen, avokado, rambutan, jackfruit gibi bazılarının adını...

Muz artık bölgede yerli bir tür olacak kadar yaygın ancak onlar muzun yanında mango, papaya, ejder meyvesi, passiflora (çarkıfelek), carambola (yıldız meyvesi), black sapote (çikolata meyvesi), pomelo, altın çilek, pepino, litchi, mangosteen, avokado, rambutan, jackfruit gibi bazılarının adını ilk kez duyduğumuz türleri yetiştiriyorlar.

Şirket 2017'de tropikal meyve üretimine Bimuz markasıyla ve muz üreterek başlamış. Üç yıl içinde de Tropik Sepeti markası doğmuş. Amaçları tropik meyvelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke tarımına yeni lezzetler kazandırmak. Bundan sonraki hedefleri de markayı yurtdışı pazarına açmak. Tropik lezzetleri dizilerde görüp merak edenlerden yurtdışında bu meyveleri tatmış kişilere çok geniş bir müşteri portföyleri var. Çoğu müşteri ilk siparişi tropik meyveleri denemek için veriyor.

tropiksepeti.com adresindeki hazır paketleri inceleyebilir ya da kendi siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet