Antalya'da siyanür şüpheli ölümde baba ve çocukların cesedi el ele bulundu

Antalya'da siyanür şüpheli ölümde baba ve çocukların cesedi el ele bulundu

Antalya'nın Uncalı mahallesinde bir binada 4 kişilik ailenin ölü bulunmasında yürek dağlayan bir detay gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, salonda baba ve 2 çocuğunun el ele cansız bedenlerini buldu.

09.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:39
Antalya'da siyanür şüpheli ölümde baba ve çocukların cesedi el ele bulundu

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili yürek dağlayan bir detay gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, baba Selim Şimşek ve evlatları Ceren Şimşek ile Ali Çınar Şimşek'i salonda el ele buldu.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

Ali Çınar Şimşek ve Ceren Şimşek

AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİP GELECEK

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

EVDE MEKTUP BULUNDU

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtirken, polis evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup buldu.

EVE KARGO GELDİ İDDİASI

Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.


Haber Videosu: Antalya'da siyanür şüpheli ölümde baba ve çocukların cesedi el ele bulundu
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HABER YORUMLARI (5)

  • FERHAT BEY:
    Ekonomi son yüz yılın en üst seviyesinde ya . . . İnsanlar zenginlikten intihar ediyor . . Berat bakan a duyurun bakalım ne diyecek
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  • AGCA:
    sizlerın bızlere vermış oldugu zaralrı saymakla bıtırem ama sunu cok ıyı bılıyorumkı bu ulke sıze canını malını nasunu ıfetını emanet etı sizler bu emanterın kormak yerıne ıhnet ve vurdumduymazlık etınız unutyın yastıkalrınızı yasmadan asla ısanalr ölmez ılahı adetlet sızde bızede aynıdır lutfen kendıze gelın
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  • GOLOVKİN:
    Allahım yarabbim neler oluyor bizlere evet sorunlar çok dertler çok ama unutmayalım yokluklarda gördük biz ben unutmam annem bizi yıllarca otla çöple büyüttü ama o zaman bu zaman değil biliyorum maddiyat yoktu ama maneviyat vardı.sımsıkı sarılırdık birbirimize komşu demek akraba kardeş demekti bakın haberde komşular komşularını tanımıyor işte bizi öldüren bu saygı,sevgi,dostluk yok yani maddiyatın maneviyatı yendiği zamanlar bunlar........
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  • AGCA:
    bakın arkadaslar bızler sadece haber olrak okuyoruz bu ulkede gecmın sıktıntısndan ınsalr cocukalrını ölduryorlar koskoca 80 mılyonluk ulke bır mılyon zengıne calıyor castgı gıbıde ınsların hepsı ac cerezıs ve persan ınsalrar sereflı onurlu ınlarımız kıseye ben acım dıyemıyor ama kenılerını ve cocukalrını ölduyor ulkemızde ayle kavramını yıktıalr kadın kocasını takmıyor admam yılarca casmıs dıdınmış kadın gıtmış baskayıyla bakın bunlar gercek ama cok acı kımse demıyorkı ya bızım
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