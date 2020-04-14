Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
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Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Sağlık, Güncel

Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı konvelesan plazma tedavisi uygulanan kronik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs test sonucu negatife döndü.

14.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:42
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisinde yeni tip koronavirüsü yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak'tan alınan konvelesan plazmanın 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldığını bildirdi.

Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkati çeken Aydınlı, Sağlık Bakanlığı'nın onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını hatırlattı.

BİRÇOK KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN HASTANIN TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çok donanımlı ve her türlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Aydınlı, şöyle konuştu: "Plazma nakli yaptığımız, birçok kronik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hastanın Kovid-19 test sonucu negatife döndü. Şu an sağlık durumu iyi, bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızı yoğun bakımda takip ediyoruz, tedavisi sürüyor."

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

İmmün plazma, koronavirüsü hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılacak.

İMMUN PLAZMA TEDAVİSİNİN ZARARI VAR MI?

Salgını atlatmış ve sağlığına kavuşmuş kişilerden tedaviye destek vermelerini isteyen, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, "Yapılan işlem gayet basit. Bir kan verme işleminden ayrı değil. Hiçbir zararı yok. Rahat olsunlar. Sahada çalışmamın yanı sıra bu şekilde hizmet vermek de ayrıca beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

İMMÜN PLAZMA NASIL BİR TEDAVİ?

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sağlık Bakanlığının immün plazma tedavisinde daha önce Covid-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılmasını amaçlıyor.

Bu sayede de kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedeflendiğini belirtti. Söz konusu plazmada yer alan 'immünglobulin' denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısı çeken ve durumu giderek kötüleşen hastalarda tedavi edici özellik taşıyor.

Covid-19 tanısı pozitif çıktıktan sonra uygulanan tedavi sürecini olumlu yönde atlatan ve iyileşerek taburcu olan 18-65 yaş aralığındaki kan verme özelliklerini taşıyan vatandaşlardan plazma bağışı alınacak.

Daha önce Covid-19 salgınına yakalanan ve süreçten iyileşerek ayrılan hastaların kan bağışından önce 14 gün beklemeleri gerekecek. Plazma bağışında bulunacak vatandaşın öncelikle tekrar test yaptırması ve bu testin negatif sonucu göstermesi gerekecek.

Aldığı raporla birlikte Türk Kızılayın aferez bağış noktalarına gidecek bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onama formu alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı

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