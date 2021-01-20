Antalya'da otobüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da otobüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

20.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:53
Antalya'da otobüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'da otobüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü Tanju Kaya (24) hayatını kaybetti, yanındaki Melek Sevim (42) ve Sevgi Ağaç (34) yaralandı.

ANTALYA'da otobüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü Tanju Kaya (24) hayatını kaybetti, yanındaki Melek Sevim (42) ve Sevgi Ağaç (34) yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Tanju Kaya yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet ile Yılmaz Bilici yönetimindeki 07 SN 046 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Kaya ile yanındaki Melek Sevim ve Sevgi Ağaç yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Tanju Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından otobüs şoförü Yılmaz Bilici gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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