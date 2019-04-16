Antalya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs devrildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen G.A, idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi.

FUTBOL MAÇI YAPMAK İÇİN MANAVGAT'A GİDİYORLARDI

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Midibüsteki yolcuların, özel organizasyon kapsamında, futbol maçı yapmak için Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.

İşte kaza sonrası ilk görüntüler;

Kaynak: DHA