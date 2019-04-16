Antalya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, futbol maçı yapmak için Manavgat'a giden yolcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs devrildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen G.A, idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi.
FUTBOL MAÇI YAPMAK İÇİN MANAVGAT'A GİDİYORLARDI
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Midibüsteki yolcuların, özel organizasyon kapsamında, futbol maçı yapmak için Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.
İşte kaza sonrası ilk görüntüler;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (14)
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Yavaş gidin dikkat edin firen guvenmeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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KESKİN VIRAJLARI OLAN BİR YOL ÖNCEKİ GÜN BU YOLDAN GELDİM HERKES DELİ GİBİ HIZ YAPIYOR SÜRATLİ KONTROLSÜZ AFAC KULANIYOR YAV BE KARDEŞİM YAVAŞ HIZ LİMİTİ 70 ADAM BASIYOR 170 SONRA KAZA OLDU BUNUN ADI KAZA DEĞİL CAHİLLİK APTALIKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİNCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kazada ölenlere allah rahmet eylesin yaralı kardeşlerimize açil şifalarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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araba kendikendine yoldan çıkmaz şöför otobus kulanıyorsa otobüs şöförü olacak meslegi odur öyyle olmaz ki haydi maça haydi şehir turuna haydi kır gezisine ehil elemanlar bulup maaşlı daimi olarak şöför çalıştırılmalı ...tur otobüslerinde yolcular oyun oynuyor sanki düğün salonunda gençler maça giderken araç içinde barmalar çagırmalar düğün arabalarıda aynen hep konvoy ani haraketler hepsi kazalara neden olan faktörler .. kazada ölelere allah rahCevap Yaz 6 Yayından Kaldır