Antalya'da Konser Verecek Olan Jennifer Lopez'in İstek Listesi Şaşırttı
It's May Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'da konser verecek olan yıldız şarkıcı Jennifer Lopez'in istek listesi pes dedirtti.
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez 'It's May Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'daki Regnum Carya'nın sahnesinde konser verecek. Hayranlarının dört gözle beklediği dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da kaldığı süre içerisindeki istek listesi ise hayrete düşürdü.
KRAL VİLLASINDA KALACAK
49 yaşındaki yıldız, otelin geceliği 25 bin TL olan 'Kral Villası'nda kalacak.
İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim.
İşte Jennifer Lopez'in Antalya lisetesi;
1) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.
2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.
3) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.
4) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.
5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.
2 MİLYON TL KAZANACAK
2 saat boyunca hayranlarına şarkılarını söyleyecek olan Jennifer Lopez karşılığında 2 milyon TL kazanacak. Pop yıldızını izlemenin bedeli ise kişi başı 2 bin TL.
-
2500 liralık kitaba atlayanlarla dolu bu ülke. Konser bedava gelirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kocamış karı gelir soyup gidecek sizde dinlemeye gideceksiniz hemi. O bana iki milyon versin ben ona hem çalar hem söyler onu tatmin ederimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
sorsan patetes sogan pahalı. . . . vay yavrum vayCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Gördünüz mü 2 saat konser bizim Asgari ücret sokaktan toplamıyoruz biz parayı millet olarak için 1ay çalışıyor be sen necisinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
asgari ücretle geçinenler ne yapsın hayranın olsa bile gelemez 2. 000 tl yi seni izlemek için verse ona kalır 20 tl :)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır