Antalya'da hortum yıktı geçti (3)

KURŞUNLU, ÇANKIRI (DHA) - HORTUM AKSU'DA DA ZARARA YOL AÇTI

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde de etkili olan hortumun tarım arazilerine zarar verdiğini açıkladı. Alp, "Bu alanda yaklaşık 1000 dönüm seramız yerle bir olmuş durumda. Son 20 yıldır hortumla yaşamaya alıştık. Çiftçimize çağrı yapıyorum TARSİM sigortasının gündemimizde olması gerekiyor. Çiftçinin domates, biber, patlıcan, salatalık ve muz seraları zarar gördü. Devletimizin bir an önce yaralarımızı sarmasını istiyoruz. Çiftçiler devletten para çekerek bunları yetiştirdi, bunların geri ödemesi var. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortum oldu, bugün de soğuk başladı. Bu soğuk, kalan mahsulü de yakar öldürür. İçerideki ürünlerimiz heder olur gider. Gazipaşa, Alanya, Serik ve Aksu ilçelerinde hasar var. Serik'te Kadriye, Alacami, Çandır mahallelerimizde, Aksu'da Kurşunlu ve Fettahlı mahallelerimizde hasar tespiti var. 1000- 1500 dönüm gibi hasarımız var" diye konuştu.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Musa Dönmez ise, "Hortum geldi, mahallenin büyük kısmında hasar verdi. Allah'tan bu durum akşam olduğu için can kaybımız olmadı. Çiftçiler şu an bittik diyor. Tam sezon üstüydü. Hasat yapıyorlardı. Tamamen çiftçiler bitik vaziyette" dedi.