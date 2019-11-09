Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

Antalya'da bir apartmanın 8. katında dört kişilik bir aile ölü olarak bulundu. Ölülerden ikisinin 5 ve 9 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ekipler siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde dururken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

09.11.2019 07:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:53
Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

POLİS, 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı.

SİYANÜR ŞÜPHESİ

Ekiplerin siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.

İSTANBUL'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Fatih'te bir evde yaşayan 4 kardeş, "Dikkat içeride siyanür var" yazılı bir not bırakmıştı. Eve giren ekipler 4 kardeşin cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu
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