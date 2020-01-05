Son dakika: Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
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Son dakika: Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Son dakika: Antalya'da ihbar üzerine Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cesedini buldu. Cesetlerden birinin doktor olduğu tespit edildi.

05.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:17

Antalya'nın Alanya ilçesinde ihbar alan jandarma ve sağlık ekipleri bir evde 2 cesetle karşılaştı.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerden birinin doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Son dakika: Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
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