Son dakika: Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
Son dakika: Antalya'da ihbar üzerine Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cesedini buldu. Cesetlerden birinin doktor olduğu tespit edildi.
05.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:17
Antalya'nın Alanya ilçesinde ihbar alan jandarma ve sağlık ekipleri bir evde 2 cesetle karşılaştı.
Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerden birinin doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Haber Videosu: Son dakika: Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
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Antalya''da 1 hafta''da 2 doktor kaybı . . Allah Rahmet eylesin . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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