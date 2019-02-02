Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti

Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettiler. Bununla da yetinmeyen grup, genç kızdan para isteyip gasp etmeye çalıştı. Korkunç anlar dakikalarca sürdü.

ÖNCE İŞKENCE YAPTILAR SONRA GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR

Caniler, tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp işkence etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip dövdüler. Yaptıkları işkenceden zevk alan caniler, daha sonra genç kızı gasp etmeye çalıştılar. Dakikalarca süren darp anlarını bir de kameraya kaydettiler.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ailesine zarar vermekle tehdit edilen kız, korktuğu için şikayetçi olmadı.