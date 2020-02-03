Antalya-ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi
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Antalya-ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi (3)ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEKAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitiren Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi, Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:58
Antalya-ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi

'in eşi yaşamını yitirdi (3)

'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanesi'nde bu yaşamını yitiren Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi, Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Uncalı Mezarlığı'nda dost ve yakınlarının taziyelerini kabul eden Ahmet Mekin, Evimin direği, kızlarımın, gelinlerimin, torunlarımın her şeyiydi, böyle bir ölümü hak etmemişti diyerek, gözyaşı döktü. Kumral Şükran Kurteli'nin cenaze aracına konulmasına dayanamayan Mekin, araçtan uzak durmaya çalıştı. Kızı Zeynep Geven, cenaze aracına konulan annesinin tabutuna son kez dokunup, gözyaşı döktü.

Uncalı Mezarlığı'nda yıkanan cenaze, karayoluyla toprağa verileceği Balıkesir'in Erdek İlçesi Ocaklar Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: DHA

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: Antalya-ahmet mekin'in eşi yaşamını yitirdi
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