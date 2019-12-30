: Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

30.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:51

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde babasının namaza gittiği esnada evde yalnız kaldığı annesinin başına önce sert bir cisimle vuran, ardından da elleriyle boğarak öldüren 30 yaşındaki katil zanlısı evlat tutuklandı.

"EVDE ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Cemalpaşa Mahallesi, 1618 Sokak'ta bulunan evde meydanda geldi. Aynı evde emekli öğretmen babası Mehmet Çatalbaş (59) ve annesi Fatma Çatalbaş (55) ile birlikte yaşayan Muhammet Haktan Çatalbaş, babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı. Anne oğul arasında ne yaşandığı henüz bilinmeyen bir sebeple Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Soğukkanlı bir şekilde evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden katıl zanlısı genç, "Evde annemi öldürdüm" deyip teslim oldu.

KURTULMAYA ÇALIŞTI

Muhammet Haktan Çatalbaş'ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş'ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbaş da eve geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Çatalbaş'ı ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan katil zanlısı Muhammet Haktan Çatalbaş, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı adliye çıkışında gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA

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