Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti
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Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, annesini bıçakladıktan sonra balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ağır yaralı annesi ise yoğun bakımda tedavi altında alındı.

04.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:29
Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Anne ile kızı arasındaki tartışma faciaya neden oldu. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak 4. kattan aşağ atladı.

ANNESİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI, SONRA 4. KATTAN ATLADI

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.

GENÇ KIZ ÖLDÜ, ANNESİ KOMADA

Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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