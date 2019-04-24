Anneler ve Gelinler Programının Setinde Yangın Paniği Yaşandı
Star TV'de yayınlanan Anneler ve Gelinler programının setinde yangın çıktı. Yemek yapmak için ocağı yakan yarışmacı, ocağın birden alev almasıyla sunucu Ezgi Sertel koşarak uzaklaştı.
Star TV ekranlarında yayınlanan "Anneler ve Gelinler" setinde yangın çıktı. Programın sunucusu Ezgi Sertel, bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Ezgi Sertel'in sunuculuğunu yaptığı ve son zamanların sevilerek izlenen yarışması Anneler ve Gelinler programının çekimlerinde çıkan yangın sette büyük paniğe neden oldu. Sertel, ocağın bir alev almasıyla çığlık atarak koşarak uzaklaştı.
AYAKKABISI ASILI KALDI
Korkudan ne yapacağını bilemeyen Ezgi Sertel, can havliyle kaçarken topuklu ayakkabısı da sandalyede asılı kaldı.
YORUMLAR (9)
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Soganin kilosu 12 tl, kiyma olmus 60 tl. Yemek programi ne yaw?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gemiyi ilk fareler terk eder :=)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Olay gerçek ben orada ki TavayımCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞAKLABANLAR DAĞA ÇIKMIŞ ULUYORCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Olacağıda Buydu Gari İnsanlar Büyük Umutlarla Oy Verdiği İmamoğlunun Soğan Patatesin Yedi Sekizliraya Çıkmasına Bir Çözüm Getiremeyince Mutfaklar Yangın Yerine Döner Evde Yanar Ülkede Yanar Bu GidişleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır