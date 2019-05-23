Anneler Günü'nde Annesini Kaybeden Deniz Akkaya, Cesur Pozlarıyla Tepki Çekti

Anneler gününde annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybeden Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

POZLARI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü manken Deniz Akkaya, annesini kaybettikten sonra yeniden gündeme geldi. 700 bin takipçinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekindiği 2 pozu yayınlayan Akkaya, takipçilerinden tepki çekti. Gelen tepkilerin sebebi ise Akkaya'nın annesinin ölümü üzerine cesur denilebilecek pozlar paylaşmasıydı.

"DAHA ANNENİZ YENİ ÖLDÜ"

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına gireceğini duyuran ve bir paylaşımı üzerinden toplumun yaşı ilerlemiş kadınlara olan bakış açısını sorgulayan Deniz Akkaya, bu paylaşımıyla da gülümseyen kadına olan bakış açısını değerlendirdi. Ancak Akkaya'nın giydiği kıyafet, eleştirilere sebep oldu. "Daha anneniz yeni öldü ya ama neyse sizin bileceğiniz iş"ve"Anneniz yeni vefat etmişti sanırım." şeklinde yapılan yorumlara maruz kalan Akkaya, gülmenin ayıp sayıldığı bir kültürde yaşadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sabahları nasıl karşılıyorsunuz günü? Bana sorsanız ben her şeye rağmen böyle derim. Önce kendim sonra kızım için… Gülmenin türlü şekilde ve türlü zamanda ayıp bulunduğu bir kültürde herkese, her şeye inat kusura bakmasınlar ama hayata hep gülümsemek ve kahkaha atmak için varım dedim ben."