İstanbul'da Anne Kedi ve Yavruları Öldürülmüş Halde Bulundu
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde anne kedi ile 3 yavrusu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konuya ilişkin tutanak tutarak, yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde anne kedi ile 3 yavrusu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Yeşil Bahçe Sokak'ta kedileri öldürülmüş halde bulan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek olayı polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, konuya ilişkin tutanak tutarak, yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
"İÇ ORGANLARININ DIŞARI ÇIKARILDIĞINI GÖRDÜK"
Mahalle sakinlerinden Gülay Uzun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Saat 08.00'de sokağa geldiğimizde yavru kedilerin kaza sonucu bu hale gelebileceğini düşündük ama biraz ileride anne kedinin bıçaklanarak vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra iç organlarının dışarı çıkarıldığını gördük. Emniyete haber verdik. Polis kısa sürede geldi ve olayla ilgili tutanak tuttu. Bunu yapan canilerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini istiyoruz çünkü bunlar aramızda dolaşıyor. Burada çoluğumuz çocuğumuz var. Hayvanlara bunu yapanlar çocuklarımıza da yapabilir. Devlet büyüklerimizden artık bu konuyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz."
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Allah sonumuzu hayırlı etsin 20 sene önce insanlar birbirlerine hem saygılıydı hem severlerdi biz ne zaman bu hale geldik birlikten bahsedenler güzel ülkemizi bölmeye çalışıyorlar siyasetçilerimizin ayrıştırıcı konşmalar yerine birleştirici laflar sarf etmeleri gerekirken halkın çıkarlarını düşünmek yerine koltuk makam sevdasına düşmeleri kimseye bir fayda getirmez akıllı olmak lazım zararı halka oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne diyebilirız . Sözün bittiniz yerdir Böyle bir vahşeti konuşmak içinde yürek lazım olay şudur gidişat çok tehlıkelı buna işaret etmek lazım korkunç çok korkunç . bunu yapan kimbilir ne yapmaz . Aman haa ıssız yerlerde dolaşmayın diye levha asmak gerekiyor. Bu durum iyiye işaret deyil durum vahim .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi yapmış ellerine sağlık dostumCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırADAM DOĞRİ SÖYLİYE: haklısın çok haklısınYayından Kaldır
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ahhh ahhh olacagi budu basimiza müslüman görünümlü bir hristiyan geliyrse basimizaa daha cokk felaketler gelir yakindayda büyük istanbul depremi olmazsaa iyidirrCevap Yaz Yayından Kaldır