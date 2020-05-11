Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, hamile olduğuna ilişkin haberlerin basına sızmasından rahatsız oldu. Müjdeli haberi sadece ailesiyle paylaşan Kobal, annelik heyecanını medyaya duyuran kişiyi aramaya başladı.

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği ortaya çıktı. Bek haberini sadece ailesiyle paylaşan Kobal, haberin duyulmasından rahatsız oldu.

ARKADAŞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen Kobal'ın haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı. WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü.

"ALLAH SAĞLIKLI KUCAĞIMIZA ALMAYI NASİP ETSİN"

Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da objektiflere yansımıştı. İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" demişti.