Haber Alınamayan Anne ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu

Haber Alınamayan Anne ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu

Mersin'de bir daireden yayılan kötü kokular nedeniyle bölgeye gelen ekipler, birlikte yaşayan anne ve kızın cansız bedenini buldu. Evdeki eşyaların dağınık olduğunu gören polis, soruşturma başlattı.

Mersin'de birlikte yaşayan Cennet Erden ve kızı Fikriye Erden'den, evlerinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KÖTÜ KOKULAR CANSIZ BEDENLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki sitenin 5'inci katındaki evde yaşayan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'den (63), uzun süre haber alınamadı. Anne- kızın yaşadığı daireden kötü kokuların yayılması üzerine polise haber verilirken, bölgeye gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Cennet ve Fikriye Erden'in cansız bedenleri ile karşılaştı.

1 HAFTA ÖNCE CAN VERMİŞLER

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen anne ve kızının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Evdeki eşyaların dağınık olduğunu gören polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (6)

  • FİKRET :
    Ölürmüşlerdir, Insana geniş Dünyayı dar eden, darda kala Inşallah. Insanları evinde bile Huzur içinde bırakmıyorlar! çalıp, çırpıp, öldürüyorlar, özelikle Anne ve Kız olunça, tuhaf değilmi ?nasolsa ğüçümüz yeter, birikimi alıp gideriz, Ölen ölsün.
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  • ADIMI SÖYLEYEMİYECEM:
    komşuluk ortadan kalkınca anca ölüsünün kokusundan rahatsızlık duyularak haberdar olunur
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