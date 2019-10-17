Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.
17.10.2019 18:12
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Başbakan Johnson "kontrolü geri alan yeni bir anlaşma" olduğunu söyleyerek İngiltere Parlamentosunu anlaşmayı onaylamaya çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com