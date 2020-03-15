ANKARA MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldıANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
15.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:01
MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı