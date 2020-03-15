ANKARA MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
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İdlib, Güncel

ANKARA MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldıANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

15.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:01
ANKARA MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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ANKARA MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

Kaynak: DHA

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İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

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