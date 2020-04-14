Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ile tartıştı
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Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Güncel

Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ile tartıştı

Siyasetin gündemi Süleyman Soylu'nun istifası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini konuşurken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla telefonda çok ciddi bir tartışma yaşadı.

14.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:26
Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ile tartıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar akşamı istifa ettiğini açıklarken bu kararı almasında nelerin etkili olduğu merak konusu oldu. Olayın arka planıyla ilgili yazılanlardan biri ise Soylu ile Fahrettin Koca'nın tartışması oldu.

"ARALARINDA ÇOK CİDDİ BİR TARTIŞMA OLDU"

Bakan Soylu'yu istifaya götüren sürecin öncesinde yaşananlarla ilgili çok dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat şunları yazdı: "Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği demeçte "Eleştirileri aldım, kabul ettim" diyen Süleyman Soylu'nun süreçte eleştiri ve hakaretlere karşı kabine içinden destek alamaması kendisini kırdı."

SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFA SÜRECİ

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz cuma akşamı gece yarısına 2 saat kala hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Bu açıklama sonrasında sokağa çıkanlar salgının önlenmesi bir yana yayılması için uygun ortamı sağlayan görüntüler oluşturdu.

Oluşan bu tablodan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Soylu, kendisine yöneltilen eleştiriler için "Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dedi.

Bakan Soylu, pazar akşamı Twitter'dan yaptığı açıklamayla yaşananlarla ilgili sorumluluğun kendinde olduğunu belirtip istifa ettiğini açıkladı.

Bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada Bakan'ın istifadan geri dönmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi için çok sayıda konu başlığı açıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü ve istifasının kabul edilmediği göreve devam ettiği ifade edildi.

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