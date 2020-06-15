Ankara'da sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da sağanak etkili oldu

ANKARA'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü.

Ankara'da sağanak etkili oldu
15.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:27

ANKARA'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. 

Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri olşutu. Özellikle Mamak ilçesinde araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Gölete dönen Mutlukent mahallesi Dereboyu caddesinde çöp kutuları suyla birlikte sürüklenerek, park halindeki araçlara çarptı. Erkan Ünsal yönetimindeki 06FPN08 plakalı otomobil de suya kapıldı. Suda kontrolden çıkan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. Araçta hasar oluştu.Sürücü Erkan Ünsal, "Yukarıdan sel geliyordu. Rögar kapağı açılmış, şiddetli yağıştan dolayı farketmedim. Araçtan zor çıktım. Her yere rögar kapağı yapmışlar; ama sağlam takmamışlar. Bu durum kazaya, ölüme sebebiyet veriyor. Belediye bunlara biraz daha dikkat etsin. Yol çalışması yaparken önce insanların can güvenliğine önem versin. Burada düştük, bir sürü panik yaşadım, arabadan bir saat sonra çıkabildim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Seda Sayan Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Ozan Tufan Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Ankara'da sağanak etkili oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:28:18. #1.15#
title