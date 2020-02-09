Ankara'da kesik insan başı bulundu
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Ankara'da kesik insan başı bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kesin baş daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

09.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:04
Ankara'da kesik insan başı bulundu

'nın Orta İmrahor Mahallesi'nde başıboş köpeklerden rahatsız olan esnaf yetkililerden yardım istedi. Yapılan incelemede köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası tespit edildi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASI İLE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana geldi. Civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye verdi. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu. Kafatası, daha sonra incelenmek üzere 'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Ankara'da kesik insan başı bulundu
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