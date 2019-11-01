Ankara'da Cadılar Bayramı'nda ilginç kareler objektiflere yansıdı

01.11.2019 15:31

Dünya'nın birçok kentinde her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı Ankara'da da farklı etkinliklerle kutlandı. Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan vatandaşlar dikkat çekti.

CADILAR BAYRAMI'NDAN RENKLİ KARELER

31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor. Halloween ülkemizde bilinen adıyla Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayramdır. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.

Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.

İşte Ankara'daki Cadılar Bayramı etkinliklerinden sıra dışı ve dikkat çeken kareler...