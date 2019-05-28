Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının bir kısmında geçen pedofili öykü gündeme oturdu. Bu skandal satırların ortaya çıkması ile birlikte bakanlık harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Abdullah Şevki gözaltına alındı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada ise yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi ve "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Şevki tarafından yazılan ve Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan 'Zümrüt Apartmanı' kitabında yer alan pedofili içeren satırlar bugün sosyal medyada infial yarattı. Birçok kişi, çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması gerektiğini savundu.

YAYINEVİ MÜDÜRÜ: SİZİN KARGA BEYNİNİZ KALDIRAMAZ

Bunun üzerine Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili satırların yer aldığı ortaya çıktı. Bu skandal sözlerin yer aldığı satırların sosyal medyada gündeme oturdu. Bunun üzerine Abdullah Şevki ve Zümrüt Apartmanı hakkında araştırmalar başladı. Çıkan bu haber üzerine birçok yayınevi, internet sitelerinde kitabın satışını durdurdu veya satıştan kaldırdı.

ZÜMRÜT APARTMANI VE SKANDAL KISIM

Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanların tepkisini çeken satırların yer aldığı ortaya çıktı. O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, anlatılıyor. Bu satırlar sosyal medyada infial yarattı. Halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR?

Abdullah Şevki, 1953'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu görevlerinde, uzun süre yurtdışında bulundu. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Sonraki yıllarda yaşamı boyunca en çok istediği amaca ulaşarak, okumak ve yazmak dışında hemen hiçbir şeyle ilgilenmedi. İngilizce ve Fransızca dillerinden çeviriler yaptı.

Abdullah Şevki, ilk şiirini 1980 yılında Oluşum dergisinde yayımladı. Sonraki yıllarda Agora, Oluşum, Tan, Yeryüzü Konukları, Sözcükler, Sesimiz, Türk Dili, Kum, Kül, Berfin-Bahar, Dünya-Kitap, Şiir Ülkesi, Damar, Yom Sanat, Düzyazı Defteri, Patika, Budala, Eski, İmlasız, Pencere, Şiiri Özlüyorum, Ünlem, Hece vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküler yayımladı. Edebiyat çalışmalarını, popülerliğin aldatıcılığına kapılmadan, dil yetisinin ona özel alanını kullanarak estetik, ama söylenmemiş sözü bulmak ve insanlığa sunmak amacıyla sürdürmeye çalıştı.

ESERLERİ (Şiir):

Kana Batkın Anka (2001), İlk Sessizlik (2002), Gecenin Evi (2003), Deli Şiir (2004)

Kaynak: AA