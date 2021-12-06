Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı amiraller hakkında ceza istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
BAşsavcılık 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak amiraller hakkında 'Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak' suçundan ceza istedi.
(İHA)
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