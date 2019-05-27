Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla geçen hafta yayımlanan ve "Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecektir." şeklindeki genelgenin ardından araçlardaki çakar lambalarının sökülmesine başlandı.

Mansur Yavaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler sökülme kararı yer almıştı. O karar, 21 araçtan çakar lambaların sökülmesi ile uygulamaya geçirildi.

21 ARAÇTAN ÇAKAR LAMBALAR SÖKÜLDÜ

Bu kapsamda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makam aracından, ardından Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 21 araçtaki çakarlar söküldü.

DİĞER ARAÇLARDAN DA SÖKÜLECEK

Belediye bünyesinde ve şirketlerde bulunan diğer araçların da söküm işlemlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA