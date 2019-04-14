Ankara Belediye Meclis Toplantısında Kavga Çıktı, Mansur Yavaş Araya Girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında Ankara Belediye Meclis'i toplandı. Toplantısı sırasında sık sık tansiyon yükselirken belediye meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, AK Parti ve MHP gruplarının, 'belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine' ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

YAVAŞ: BU HAKKI BANA ANKARA HALKI VERDİ

Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek, "Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, 'Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var' diyebilirsiniz. Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz. Belediye başkanının temsiliyet yetkisini kimse alamaz, bunu bana Ankara halkı vermiştir" dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ, ARBEDE YAŞANDI

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinden itirazların yükselmesi üzerine Yavaş, toplantıya ara verdi. Yavaş, salondan ayrılırken bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Mansur Yavaş, araya girerek meclis üyelerini sakinleştirdi.

Arbededen görüntüler;