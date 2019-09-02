Ankara Barosu, Adli Yıl Açılışı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil Adliye'de yaptı

02.09.2019 14:34

Ankara Barosu avukatlarının katıldığı eylemde açıklamayı okuyan Baro Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin büyük bir kısmının yok edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni, ne yazık ki uzun zamandır KHK'lar ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir. Türkiye'de; kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, hayvanlar, dağlar, ormanlar kısaca yeryüzünün güçlülerinden olmayan herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar da dahildir.

"KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ YOK EDİLDİ"

"Modern hukuk sistemlerini önceki yüzyılların karanlığından ayıran kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok edildiği, yargının yürütmenin tahakkümüne sokulduğu bir düzlemde mesleklerini icra etmeye çalışan avukatlar; mesleğinin başında kendisini ekonomik ve sistemsel bir kaosun içinde bulmakta, büro masraflarını çıkarmak için insanüstü bir çaba göstermek zorunda ya da emek sömürüsüne dayanan işçi avukatlığa zorlanmaktadır.

"Mesleğini icra ettiği adalet saraylarında üzerleri aranan, içinde bulunduğu ekonomik darboğaza daha fazla katlanamayarak canına kıyan, Cumhurbaşkanlığı korumalarınca ya da kolluk güçlerince hunharca darp edilen, koşulsuz bir adaleti hem vatandaş hem de avukat sıfatlarıyla iki kere, bu yüzden de herkesten daha yüksek sesle talep etmektedirler.

"HER TÜRLÜ TAHAKKÜMÜN KARŞISINDAYIZ"

"Şimdi önümüzde yeni bir adli yıl var. Üzerlerimizde cübbelerimiz ve cübbelerimize görünmez bir zırh yaptığımız ilkelerimiz ve cesaretimizle hukuk adına hukuk için mücadele etmenin verdiği kararlılık var. Bizler, yargının eylemde, söylemde ve mekanda bağımsız olması ve bağımsız olduğu kadar bağımsız görünmesi gerektiğine inanmış olan avukatlar, her türlü tahakkümün ve tahakküm örüntüsünün karşısındayız.

"Ankara Barosu olarak bağımsız yargı mücadelesine inanan tüm hukukçuların, baro ve adliye personelleri olmak üzere tüm adalet emekçilerinin yeni adli yılını umutla, cesaretle, kararlılıkla ve hiç yılmayacak, sesimizi hiç kısmayacak olmanın verdiği inançla kutlarız."

İşte Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamanın tam metni;

BASIN AÇIKLAMASI SONRASINDA ANITKABİR ZİYARETİ

Ankara'da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün de katıldığı programda, avukatlar mozoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Başkan Sağkan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Umutsuz durumların değil umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini biliyoruz, bizler de yeni adli yılda umudumuzu hiç ama hiç yitirmeden, Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi söz veriyoruz."