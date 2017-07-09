Ankara 15 Temmuz Platformundan Şehitlere 1001 Hatim

Ankara 15 Temmuz Platformu Üyelerince 15 Temmuz şehitler için okutulan 1001 hatimin duası cuma günü yapılacak.



Platform adına yapılan yazılı açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ davalarına müdahil olan şehit aileleri ve gazilerin yanında olmak amacıyla kurulan Ankara 15 Temmuz Platformunun ilk değerlendirme toplantısını yaptığı belirtildi.



Toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 249 şehit için 1001 hatim indirilmesi kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda 14 Temmuz Cuma günü Millet Camisi'nde 81 ilden gelen hatim duaları birleştirilerek, şehitlerin ruhlarına hediye edilecek." ifadelerine yer verildi.



Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen 15 Temmuz Platformu Koordinatörü ve Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır, 15 Temmuz'un ülke ve İslam coğrafyası açısından tıpkı Bedir ve Çanakkale Savaşları gibi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



FETÖ'nün darbe girişimine karşı duranlara borçlarını asla ödeyemeyeceklerine dikkati çeken Kır, şunları kaydetti:



"Platform olarak, 249 şehidimize 1001 hatim duası yaparak, biraz olsun vefa borcumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 81 ilde yapılacak olan hatimleri 14 Temmuz günü Ankara Millet Camisi'nde bir araya getireceğiz. Hatim dualarımızı şehitlerimiz ruhlarına armağan edeceğiz. 15 Temmuz FETÖ kalkışması, terörist Fethullah Gülen'in ve yandaşlarının tertiplediği salt bir kalkışma değil, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlerin desteğiyle yapılan organize bir girişimdir. Ülkemizi Irak, Mısır, Libya ve Suriye'ye döndürmeyi amaçlayan fitne hareketidir."



Kır, bu fitne ateşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve Türk milletinin basireti, feraseti ve dirayetiyle bertaraf edildiğini belirterek "Tıpkı 15 Temmuz'da canlarını kanlarını feda ederek, destan yazan gazilerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz ve onların emanetleri olan aileleri çocukları da unutulamaz, unutturulamaz. Onlar bize sadece şehitlerimizin değil Allah'ın da emanetidir. Şehitlerimize vefa borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.