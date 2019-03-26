Ani Bir Şekilde Evlenen Oyuncu Şebnem Bozoklu, İlginç Evlilik Hikayesini Anlattı

Yazar Kanat Atkkaya ile oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz Cumartesi günü aile arasında düzenlenen törenle evlendi. Bozoklu sürpriz evliliği sosyal medyadan duyurmuştu.

Oyuncu, şimdi de sürpriz evliliğin bilinmeyen hikayesini anlattı.

"AİLELERİMİZİN ÖĞLE YEMEĞİNE GELDİKLERİNİ ZANNETTİLER"

Şebnem Bozoklu bu defa Instagram hesabından nikah fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin eğlenceli hikayesini anlattı. Evleneceklerinden ailelerinin de bilmediğini ifade eden Bozoklu paylaşımında şunları yazdı: "23 Mart 2019 öğleden sonra saat 14.00... Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar. Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar hadi hadi hadi diye.

"EVLENECEĞİMİZDEN KİMSENİN HABERİ YOKTU"

Kimsenin haberi yok evleneceğimizden en yakın arkadaşlarımızın bile. İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat. Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor. Bomba düşüyor eve. Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum.

"DÜNYANIN EN GÜZEL YERİNDE EVET DEDİK"

Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz. Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz"