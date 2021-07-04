Angelina Jolie yeni bir aşka yelken açtı

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie ile şarkıcı The Weeknd hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz akşam Los Angeles'taki bir restorandan çıkarken görülen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie'nin kalbini, şarkıcı The Weeknd'e kaptırdığı konuşuluyor. Dün akşam Los Angeles'taki bir restorandan baş başa çıkarken görülen Jolie ile Weeknd'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atıldı.

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, model Bella Hadid ile 2015 yılında ilişki yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamıştı. Weeknd, 'Over Now' (Bitti) adlı yeni şarkısı ile bu ilişkiyi geride bıraktığını dünyaya ilan etmişti.

Kaynak: Snob Magazin