Angelina Jolie ile Brad Pitt Çifti Barışıyor mu?

Hollywood'un gözde ikilisi Brangelina, boşanma sürecine girmiş ve 6 çocuğun velayeti konusunda da anlaşamamışlardı. The Sun gazetesinin haberine göre ise Angelina Jolie'nin Brad Pitt'den boşanmak istemiyor.

Brad Pitt ile Angelina Jolie

'Mr. And Mrs. Smith' filminde tanışarak aşık olan Jolie ile Pitt, sekiz yıllık birliktelikten sonra 2014 yılında dünya evine girmişti, ancak çift 2016 yılında boşanma kararı almıştı. Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere 6 çocuğun velayet davasında da anlaşma sağlanamayınca ise geçici süre çocukların velayeti anneye verilmişti. Boşanma süreci boyunca sıkıntılı zamanlar geçirdiği iddia edilen Angelina Jolie'nin, genellikle çocuklarıyla dışarıda zaman geçirdiği biliniyor.

JOLİE, PİTT'İ KAZANMAK İÇİN BOŞANMA DAVASINI ZORLAŞTIRIYOR

Yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan boşanma davası henüz sonuçlanmadı ancak kayda değer kaynaklardan alınan ve The Sun gazetesinde yer alan haberlere göre Angelina Jolie evliliğini kurtarmak istiyor ve bu nedenle de boşanma sürecini zorlaştırıyor. Gazeteye konuşan ve çifte yakın olan kaynaklara göre Jolie, Pitt ile birlikteliğini sürdürmeye kararlı.

BRAD PİTT BARIŞMAK İSTEMİYOR

Angelina'nın Pitt'i yeniden kazanmak umuduyla boşanma davasında zorluk çıkardığı, yazılan haberin devamında da söz konusu kaynak; "Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyor" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Brad Pitt'in ise Jolie ile sadece arkadaş olabileceği ve barışma yanlısı olmadığı iddialar arasında.