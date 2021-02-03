Angelina Jolie, Churchill tablosunu satışa çıkardı
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Angelina Jolie, Churchill tablosunu satışa çıkardı

03.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:11
Angelina Jolie, Churchill tablosunu satışa çıkardı

Tower of the Koutoubia Mosque isimli tablo, İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nin 1 Mart tarihinde gerçekleşecek akşam satışında açık artırmaya çıkacak.

Tower of the Koutoubia Mosque isimli tablo, İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nin 1 Mart tarihinde gerçekleşecek akşam satışında açık artırmaya çıkacak.

Müzayede evi yetkililerine göre Churchill, 1943 yılında Kazablanka Konferansı sonrasında bu tabloyu yapmış ve ABD eski başkanı Franklin D. Roosevelt'e hediye etmiş.

Eski başkanın ölümünün ardından ise tablo, oğlu Elliot Roosevelt'e, 2011'de New Orleans'taki satıştan sonra da Angelina Jolie'ye geçti.

Müzayede evi yetkilileri, tablonun 1.5 milyon ile 2.5 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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