Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üye seçimi için toplandı
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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üye seçimi için toplandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üye seçimi için toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi için TBMM'de toplandı.

Hakimler ve Savcılar Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi için TBMM'de toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Katma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi için toplandı. Komisyon 21 aday belirleyecek ve bu adaylardan 7 tanesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye olacak.

Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, 118 adaydan 3'ünün üyelik şartlarını taşımadığını açıkladı. Yargıtay üyelerinden Yüksel Kocaman ise Komisyona dilekçe vererek adaylıktan çekildi. - ANKARA

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üye seçimi için toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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