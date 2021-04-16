Anaokullar kapandı mı? Dershaneler açık mı? Kreş ve anaokulları ne zaman kapanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçildi. Peki, Anaokullar kapandı mı? Dershaneler açık mı? Kreş ve anaokulları ne zaman kapanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçildi. Peki, Anaokullar kapandı mı? Dershaneler açık mı? Kreş ve anaokulları ne zaman kapanacak?

ANAOKULLAR KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul kademelerinde yarından itibaren uzaktan eğitime geçiş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, resmi ana sınıflarında uzaktan eğitim devam edecek; ilkokullarda ve 8. sınıflar hariç ortaokullarda eğitim uzaktan yapılacak. Bağımsız resmi anaokulları, uygulama sınıfları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında ise yüz yüze eğitim uygulanacak.

İLOKUL, ORTAOKUL VE ANA SINIFLARINDA UZAKTAN EĞİTİM

Genelgeye göre, yarın itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıflarında da eğitime uzaktan devam edilecek.Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dahil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.