Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri neler? Amonyum Nitrat kullanım alanları
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Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri neler? Amonyum Nitrat kullanım alanları

Amonyum nitrat gübre olarak kullanılan ve patlayıcılığı yüksek bir maddedir. Renksiz ve kristalleşmiş madde olan amonyum nitrat hangi alanlarda kullanılır? Katı ve sıvı halde bulunabilir. Amonyum Nitrat özellikleri neler?

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri neler? Amonyum Nitrat kullanım alanları
05.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:53

Amonyum Nitrat maddesi, patlayıcı özelliği nedeniyle birçok defa binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Kullanım alanı oldukça geniştir. Amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen nitrik asit, amonyakla birleştirilerek amonyum nitrat ortaya çıkarılır. İşte, Amonyum Nitrat hakkında detaylar...

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyağın oksitlenmesiyle oluşan nitrik asit, amonyakla birleştirilerek elde edilir ve formül olarak ise nh3 + hno3 › nh4no3 + h2o'ya denk gelir. Sıklıkla gübre olarak kullanılan maddenin patlayıcılığı oldukça yüksektir. Amonyum nitrat, granül halinde ve kireç ile karıştırılarak satılır.

AMONYUM NİTRAT HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Genellikle gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitratın piyasada bulunan yaklaşık yüzde 33,5 oran kadarı ve tümü bitkiler tarafından kullanılabilecek nitelikte azot içerir. Yapay gübre yapımında en çok kullanılan azotlu bileşiktir. Toz alüminyum ile amonyum nitrat karışımı olan amonallerin yükseltgen maddesini oluşturan bu bileşik, başka patlayıcılarının patlama hızını azaltmak amacıyla da kullanılır. Örneğin;amonyaklı dinamitler olarak bilinen patlayıcılarda, nitrogliserinin patlama hızı, amonyum nitratla denetim altına alınır.

Amonyum nitrat, farklı maddelerle güçlendirilerek nükleer bombalardan dahi daha güçlü patlamalara sebebiyet verebilir.

AMONYUM NİTRAT ÖZELLİKLERİ

Amonyum nitrat renksiz ve kristalleşmiş bir maddedir. 169,6 derecede erir, sudaki çözünürlüğü de yüksektir. Sulu çözeltisi ısıtıldığında ayrışarak diazot monoksit gazını (güldürücü gaz) ortaya çıkarır. Katı amonyum nitrat kapalı bir hacimde ısıtıldığında patlayarak bileşenlerine ayrılır.

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