: Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı

14.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:52

İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait uçak düşürülmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı günler sonra yolcu uçağının 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmişti. Amerikan basını, İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınlandı.

2 ROKET 30 SANİYE ARAYLA ATILDI

New York Times, İran'ın 'yanlışlıkla' vurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni bir video yayınladı. Videoda iki füzenin 30 saniye ara ile ateşlendiği görülüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı.

Öte yandan, uçağın düşürülmesiyle ilgili görüntüleri paylaşan kişi gözaltına alındı.

RUHANİ: TÜM SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin hatalarını kabul ettiklerine dikkat çeken Ruhani, bunun 'iyi bir ilk adım' olduğunu belirterek, İran halkının böyle bir olayın tekrarlanmayacağından emin olması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

8 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları, 176 yolcusu bulunan Ukrayna Havayolları'na ait uçağı hava savunma operatörlerinin seyir füzesi sanmaları nedeniyle düşürdüklerini açıklamıştı. Olayın ardından İran'ın birçok kentinde hükümet ve rejim karşıtı gösteriler başlamış, İranlılar dini lider Hamaney'e istifa çağrıları yapmıştı.

Haber Videosu