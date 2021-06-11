Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü
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Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti.

Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti. Temsilciler, Ülkedeki yerli halk temsilcileri ve protestocular ile başkent Bogota'da görüştü.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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