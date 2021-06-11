Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü

Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti.