Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Kolombiya'daki yerli halk ile görüştü
Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti.
Amerikan Devletleri Örgütü'nün özerk bir kolu olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) temsilcileri, polis şiddetine ilişkin iddiaların ve video kanıtlarının ardından üç günlük bir ziyaret için Kolombiya'ya gitti. Temsilciler, Ülkedeki yerli halk temsilcileri ve protestocular ile başkent Bogota'da görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego