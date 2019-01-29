Amerikalı Şarkıcı Ice T, Eşinin Üstsüz Fotoğrafını Paylaştı

60 yaşındaki Amerikalı müzisyen ve oyuncu Ice T, model eşi Coco Austin'in uyurken üstsüz çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

EŞİNİN UYURKEN ÇEKİLMİŞ ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gerçek adı Tracy Lauren Marrow olan şarkıcı ve oyuncu Ice T, dün sabah yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. The Law & Order, SVU dizisiyle ünlü oyuncu, model karısı Coco Austin'in üstsüz bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaştı.

"HER SABAH BU ÜÇ KIZLA UYANIYORUM"

Twitter'dan, 39 yaşındaki Coco, kızları Chanel ve köpeklerinin birlikte uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ice T, "Her sabah bu üç kızla uyanıyorum" notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ice T'nin tweet'i kısa sürede yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı. Ünlü ismin Twitter'de 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.