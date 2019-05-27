Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta yangın çıktı. Yangının araçtaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (34)

  • M61:
    Haberi yazan aktaran kimse düzgün üsluplu yapın . Geberdi der gibi başlık yapmissiniz ayıp ya . Hepinize yazık gerçekten yazık . Vefat eden minicik bir bebeğimiz bu ya .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ALİ:
    lan 3 yaşındaki çocuğunu okula gönderip, ona sahip çıkamadığınızı koruyamadığınızı anne babasına nasıl söyleyeceksiniz. Allahtan korkunuz olsun. bir işiniz tam olsun eksik olmasın. bir işinizde kural ve nizam olsun lan
    Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
    DERTLİ: Ali kardeşim aynen katılıyorum yazdıklarına
    2 Yayından Kaldır
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.