Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
OKSİJEN TÜPÜ PATLADI
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta yangın çıktı. Yangının araçtaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (34)
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Haberi yazan aktaran kimse düzgün üsluplu yapın . Geberdi der gibi başlık yapmissiniz ayıp ya . Hepinize yazık gerçekten yazık . Vefat eden minicik bir bebeğimiz bu ya .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah ailesine sabır versınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin çok acı bir durumCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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lan 3 yaşındaki çocuğunu okula gönderip, ona sahip çıkamadığınızı koruyamadığınızı anne babasına nasıl söyleyeceksiniz. Allahtan korkunuz olsun. bir işiniz tam olsun eksik olmasın. bir işinizde kural ve nizam olsun lanCevap Yaz 14 2 Yayından KaldırDERTLİ: Ali kardeşim aynen katılıyorum yazdıklarına2 Yayından Kaldır
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