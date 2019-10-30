Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım

30.10.2019 18:59

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı.

Vatandaş ihbarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarda ambulansı buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Ambulans çevresinde birisinin olduğunu gören polis ekipleri şahsı durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olaya ilişkin Emre Ç. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ormanlık alandan çıkartılarak polis aracına bindirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

''ESKİ ANILARIMI CANLANDIRMAK İÇİN YAPTIM"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Ambulansların nerede bırakıldığını biliyorum. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

"ADAM YARALAMAKTAN SUÇ KAYDI VAR"

16 Ekim'de şüphelinin annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Emre Ç.'nin hakaretten ve adam yaralamaktan suç kaydı olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖLÜ İZLERKEN BULUNDU

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, şüphelinin ambulansı çaldıktan sonra Sultangazi Habipler yolunu kullanarak Eyüpsultan'a geldiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli şahsı gölü izlerken buldu ve gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ambulans üzerindeki incelemeleri devam ediyor.