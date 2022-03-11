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Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Depoda korkutan yangın Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Depoda korkutan yangın

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Taşova ilçesindeki Fevzi Topkara'ya ait 2 katlı evin arka kısmında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında bazı tarım aletleri ve eve ait eşyalar zarar gördü. Yangın eve sirayet etmeden Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - 3. Sayfa

Taşova, Yangın, Amasya, 3. Sayfa, Haberler

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