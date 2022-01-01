Aman zincirler kopmasın Selen - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aman zincirler kopmasın Selen

Aman zincirler kopmasın Selen
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan yılbaşı gecesi Mon Amour 17. Kat, Hilton'da sahne aldı. 2,5 saat sahnede kalan Selen Görgüzel sahne performansı ile büyük beğeni topladı. İşte detaylar…

Swarovski zincirlerle Binnur Çaydaş tarafından tasarlanan kusursuz fiziğini ön plana çıkaran cesur elbisesiyle göz kamaştıran Selen Görgüzel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cesur Elbisesi hakkında konuşana ünlü isim; "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel Swarovski taşlardan hazırlanarak 1 ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok biliyorsunuz sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız" dedi.

Basın mensuplarının Hamdi Bey nerede? Sorusuna ise; "Antakya'da ailesi ile beraber. Ben de beni seven dinleyici ailem ile beraberim bu akşam. Yeni yıla beni dinlemeye gelen sevenlerimle gireceğim." Serhat Bey'in sizle ilgili sözlerine ne diyorsunuz? Sorusuna ise; "Bunlar klasik konservatuvarlı kompleksleri. Ben bir alaylı olarak yıllardır çok alışığım bu triplere. Sette de çok karşılaşıyoruz. Önemsediğim mevzular değil, bazen kendimi Hülya Avşar gibi hissediyorum. Gündeme gelmek isteyen bana taş atar oldu. İşte bir tiyatro oyunundaki bu sahne onun tiyatro oyunun reklamını da yaptı. İşin özeti bu aslında diyebilirim."

Aman zincirler kopmasın Selen

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title