Aman zincirler kopmasın Selen

Swarovski zincirlerle Binnur Çaydaş tarafından tasarlanan kusursuz fiziğini ön plana çıkaran cesur elbisesiyle göz kamaştıran Selen Görgüzel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cesur Elbisesi hakkında konuşana ünlü isim; "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel Swarovski taşlardan hazırlanarak 1 ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok biliyorsunuz sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız" dedi.

Basın mensuplarının Hamdi Bey nerede? Sorusuna ise; "Antakya'da ailesi ile beraber. Ben de beni seven dinleyici ailem ile beraberim bu akşam. Yeni yıla beni dinlemeye gelen sevenlerimle gireceğim." Serhat Bey'in sizle ilgili sözlerine ne diyorsunuz? Sorusuna ise; "Bunlar klasik konservatuvarlı kompleksleri. Ben bir alaylı olarak yıllardır çok alışığım bu triplere. Sette de çok karşılaşıyoruz. Önemsediğim mevzular değil, bazen kendimi Hülya Avşar gibi hissediyorum. Gündeme gelmek isteyen bana taş atar oldu. İşte bir tiyatro oyunundaki bu sahne onun tiyatro oyunun reklamını da yaptı. İşin özeti bu aslında diyebilirim."

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