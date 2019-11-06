Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi

06.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:48

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle krize dönüşen Altunizade metrobüs durağı için İBB'nin kısmı çözümü de çare olmadı. Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Sosyal medyadan metrobüs izdihamını paylaşan İstanbullular sert mesajlarla tepki gösterdi.

METROBÜSTE İNSAN SELİ

Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi. Daha önce de Altunizade'de metrobüs krizi yaşanırken yine aynı görüntüler bugün de çekildi. Sosyal medyada sert mesajlar gönderen İstanbullular acilen çözümlerin bulunmasını istedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. İBB'ye çağrıda bulunan İstanbullular kalıcı çözümlerin bulunmasını isteyip, izdihamın son bulmasını istedi.

TURNİKELERİN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak bugün metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluştu.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da yer alan Altunizade metrobüs durağında geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmış; işine ve okuluna gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşamıştı. Gördüğü tepkiler üzerine harekete geçen İBB, sıkışıklığın sebebini Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nda Altunizade'den bağlantı yapıldığını ve bu metro hattındaki seferlerin arttırıldığı gerekçesiyle sıkışıklığın yaşandığını duyurmuştu.

Her metro seferi başına durağa 3 adet boş metrobüs göndereceğini açıklayan İBB, bu hamlesiyle de sıkışıklığa çare bulamayınca son hamle olarak istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine almıştı.