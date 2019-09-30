Altunizade metrobüs durağında insan seli! Uzun kuyruklar oluştu

30.09.2019 09:49

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, İstanbul trafiğini az da olsa rahatlatsa da insanlar için aynı durum söz konusu değil. 16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da metrobüsü tercih edenler, uzun kuyruklar oluşturuyor.

YOĞUNLUK NEDENİYLE UZUN SÜRE BEKLEDİLER

ÖzellikleAltunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

ÖZELLİKLE PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUNLUK FAZLA

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

İşte vatandaşları isyan ettiren o görüntüler;

Kaynak: DHA