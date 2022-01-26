Altun: "Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı. (2)