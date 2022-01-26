Altun: "Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz" - Haberler
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Altun: "Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı. (2)

Altun: Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz

Altun: Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz

Altun: Yerinden yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz

AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Altun, İstiklal Marşı, Medya, Güncel, Haber

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