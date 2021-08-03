Altındaki 'güven' sorununun önüne 'İKO-güvenCE' ile geçilecek

Son zamanlarda altında düşük ayar ve taklit şikayetleri üzerine İstanbul Kuyumcular Odası, üzerinde iki yıl boyunca çalışarak 'İKO-güvenCE' etiket sistemini geliştirdi.

Son zamanlarda altında düşük ayar ve taklit şikayetleri üzerine İstanbul Kuyumcular Odası, üzerinde iki yıl boyunca çalışarak 'İKO-güvenCE' etiket sistemini geliştirdi. Sistem ile altında düşük ayar ve sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Bu zamana kadar bazı müşterilerimizin yaşadığı mağduriyetler oldu. İKO-güvenCE etiketiyle amacımız bu mağduriyetlerin önüne geçmek. Buradan esnaflarımızın bu uygulamaya katılmalarını talep ediyorum" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sahte ve düşük ayar altın satışının önüne geçmek için geliştirdikleri İKO-güvenCE etiket sistemini anlattı. Etiketin kuyumcu esnafı ve tüketiciler arasında güven sorunun çözeceğini söyleyen Atayık, "İstanbul Kuyumcular Odası olarak, kuyumcu esnafımızla yerli ve yabancı tüketici arasında güven duygusunu en üst düzeye çıkarmak için böyle bir uygulamaya başladık. Uygulamamız dün başladı. Ancak hazırlığımız iki yıl sürdü. Konuyla ilgili çeşitli şikayetler almıştık. Bu nedenle İKO-güvenCE etiketinin tüketicilerimize ve esnafımıza fayda sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.

"İKO-GÜVENCE ETİKETİYLE ARTIK DAHA RAHAT ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK"

Atayık, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu zamana kadar bazı müşterilerimizin yaşadığı mağduriyetler oldu. Amacımız bu mağduriyetlerin önüne geçmek. Buradan esnaflarımızın bu uygulamaya katılmalarını talep ediyorum. Çünkü İKO-güvenCE etiketini gören kişiler artık daha rahat alışveriş yapabilecek"

İKO-güvenCE' etiketinin sahteciliğin önüne geçeceğini belirten Atayık, "Düğün sezonu açıldı. Oda ve derneklere üye olmayan kişiler tarafından kötü niyetli uygulamalar söz konusu oluyor. Taklit, düşük ayar ve altın yerine bijuteri ürün satılıyor. Özellikle düğünlerde bu durumla sık karşılaşıyoruz. Bu uygulama altında düşük ayar ve sahteciliğin önüne geçecek" ifadelerini kullandı.

"UYGULAMA BİZ KUYUMCULARI MUTLU ETTİ"

İstanbul Kuyumcular Odası'nın İKO-güvenCE etiketinin kendilerine güven sağladığını söyleyen Kuyumcu Feyzullah Ören, "Bu uygulama kuyumcular olarak bizi mutlu etti. Bu uygulama ile müşteri ürünün nereden alındığı, altının kaç ayar olduğunu ve ürünün İstanbul Kuyumcular Odası tarafından denetlendiğini görebilecek. Şu an bütün ürünlerimizde bu kod mevcut. Bu uygulamanın nedeni İstanbul Kuyumcular Odası'nın her kuyumcuyu kontrol etmek istemesi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı